Ricerca sul cancro: il presidente Sergio Mattarella consegna a Roberto Tobia il premio “Airc credere nella ricerca”

Palermo, 1 novembre 2023 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso il Quirinale ha consegnato al presidente nazionale di Federfarma, Marco Cossolo, e al segretario nazionale, Roberto Tobia, che è anche presidente di Federfarma Palermo, il prestigioso riconoscimento “Credere nella ricerca” assegnato dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Il premio è stato riconosciuto a Federfarma per l’impegno proficuo da oltre sei anni, al fianco della Fondazione Airc, nella sensibilizzazione dei cittadini e nella raccolta di fondi a favore della ricerca sul cancro attraverso la rete delle farmacie territoriali.

Tobia, nel ricevere il premio a nome di tutti i farmacisti italiani, ha commentato: “Grazie alla loro presenza capillare sul territorio, le farmacie possono sensibilizzare un gran numero di persone sull’importanza della ricerca ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di malattie ad elevato impatto sociale ed economico, quali sono i tumori. In più, le farmacie contribuiscono attivamente alla prevenzione attuando campagne di screening e questo conferma ancora una volta il ruolo sociale delle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.

