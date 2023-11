Agrigento – L’amministrazione Miccichè perde un’altra buona occasione

Con l’amministrazione Miccichè, neppure i servizi gratuiti per gli anziani i diversamente abili e coloro che ne avessero bisogno si riescono ad attivare…

In data 21 Ottobre siamo venuti a conoscenza di un servizio di trasporto con mezzi elettrici, che avrebbe voluto fornire in maniera del tutto gratuita l’associazione EcclesiaViva Onlus per la giornata dei defunti nei cimiteri di Piano Gatta e Bonamorone, subito dopo abbiamo letto che a Licata lo stesso servizio veniva sponsorizzato dal comune….

Tornando alla città di Agrigento, abbiamo accolto favorevolmente l’idea del Presidente di EcclesiaViva Mattias Lo Pilato, considerando il grande afflusso che c’è nei due cimiteri pensando il grande successo che avrebbe potuto avere un servizio del genere assolutamente gratuito…..

In una città “normale”, avremmo assistito all’attivazione dei servizi navetta da e per i cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta(nei tratti chiusi al traffico e di conseguenza avrebbero anche agevolato il servizio della Polizia Locale).

Ma come al solito quello che è normale altrove, nella Nostra città, viene negato.

Dall’amministrazione, a parte il piano traffico, nessun’altra notizia in merito,

In altri tempi e circostanze(vedi servizio navetta a pagamento da parte della società che malamente gestisce il servizio pubblico in città), saremmo stati tempestarti da informazioni e video comunicati.

Tuttavia, dunque, oggi e domani non è stato consentito poter vedere circolare le navette “GRATUITE” colme di anziani e di diversamente abili che si recano in visita ai propri cari, un’altra occasione persa per chi amministra e parla, parla, parla, ma che di fatto non fa mai nulla per i cittadini ma solo per favorire le loro aziende sponsor…..

Alleghiamo la lettera della Associazione EcclesiaViva

IL Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali

Giuseppe DI ROSA

