MELFI, CAIATA (FD’I): URSO STANZIA 20 MILIONI PER SUPERARE CRISI

“Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha sottoscritto il decreto per il riconoscimento dell’area di crisi complessa del comparto industriale San Nicola di Melfi in provincia di Potenza, uno dei principali della regione Basilicata, specializzato nel settore automotive prevedendo la destinazione di ingenti risorse”. Così dichiara l’On. Salvatore Caiata, deputato di Fratelli D’italia.

“Una misura che guarda non solo al futuro della Nazione – prosegue il parlamentare lucano – ma soprattutto a quello dei suoi cittadini che, nella mia regione, danno un contributo significativo al substrato economico del nostro Paese. Inoltre, entro l’anno verranno pubblicati i primi bandi per i progetti di riqualificazione e riconversione produttiva della filiera”.

“Grazie allo stanziamento di 20 milioni di euro per il finanziamento di progetti di riqualificazione e riconversione produttiva delle aziende della filiera, il Ministro Urso risponde in maniera immediata a un territorio che da tempo chiedeva aiuto ma che non era mai stato adeguatamente ascoltato. Non posso che esprimere la mia profonda gratitudine e gioia per una misura essenziale per il nostro Paese per la riconversione del settore”- conclude il Segretario della Commissione Affari Esteri di Fratelli d’Italia.