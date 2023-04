M5S Termini: “Inceneritori scelta sempre sbagliatissima, ma se Schifani pensa di farne uno nel Termitano se lo tolga dalla testa”

“Inceneritori? Scelta per noi sempre sbagliatissima, ma se Schifani pensa di farne uno nel Termitano, se lo tolga dalla testa. Non siamo per nulla disposti ad avallare una scelta del genere, l’area di Termini Imerese ha già pagato in passato enormi prezzi sul versante ambientalistico, ora basta”.

Lo affermano il deputato M5S all’Ars Luigi Sunseri e la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova.

“Notizie stampa – affermano Sunseri e Terranova – dicono che si sta cercando un’area del Palermitano per realizzare l’impianto e il timore che la scelta possa ricadere sull’area industriale di Termini Imerese è forte, ma se Schifani sta pensando a questo è bene che riveda i suoi piani: Termini deve andare in direzione diametralmente opposta, per sposare soltanto scelte che abbiano un profondo rispetto per l’ambiente”.

Su questa vicenda si esprimono anche i consiglieri comunali M5S di Termini, Giuseppe Di Maio e Francesco Paolo D’Angelo.

“Siamo assolutamente contrari – dicono – ad una scelta di questo tipo. A tal proposito, presenteremo in Consiglio comunale, come Movimento 5 Stelle, apposita mozione volta a respingere ogni e qualsiasi ipotesi di realizzazione di questi mostri nel nostro territorio, e siamo certi che la stessa troverà il consenso di tutti i colleghi”.