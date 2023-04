Isola dei famosi 2023 al via: Marco Mazzoli e Pamela Camassa in cima alla lavagna dei bookie

ROMA – Tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via da lunedì 17 aprile. Alla vigilia della partenza del reality, gli analisti di Stanleybet.it e NewGioco puntano su Marco Mazzoli e Pamela Camassa a 4 volte la posta, seguiti dallo speaker Paolo Noise, che oscilla tra 4 e 5, e dall’ex rugbysta Andrea Lo Cicero, tra 6 e 7 volte la posta. Tra 6 e 8 la soubrette Nathaly Caldonazzo, stessa quota per la cantante ed ex suora Cristina Scuccia e la modella Helena Prestes. La vittoria di Alessandro Cecchi Paone e del compagno, Simone Antolini, vale 12, come per i Jalisse. Sbarca in Honduras anche Fiore Argento, figlia di Dario e sorella di Asia, il cui successo si gioca a 18. Claudia Motta, showgirl, è offerta a 20, mentre il conduttore Marco Predolin si trova a 22. Ultimi in lavagna Corinne Clery e l’attore Christopher Leoni, entrambi a 30.