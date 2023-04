Tutte le donne del boss… arrestate

Laura Bonafede

Ricordate il film “ Tutti gli uomini del presidente” interpretato da Dustin Hoffman e Robert Redford che si rifaceva all’inchiesta del Washington Post che nel 1974 portò allo scandalo Watergate e alle dimissioni di Nixon da presidente degli Stati Uniti?

Beh, quella era un’altra storia…

Ricordate le favole sugli “uomini d’onore” tutti d’un pezzo, tutti famiglia e “famigghia”, quelli per i quali avere un’amante poteva significare una condanna a morte?

Scordateveli, era solo una barzelletta.

Qualcuno di loro ci ha anche creduto al punto tale da fare uccidere la propria figlia per non perdere la “faccia”, il prestigio e l’ “onore”.

Non è il caso di aggiungere altro a questi “uomini d’onore”, se non il fatto che questi pezzi da novanta, tutti chiacchiere e lupara, in fatto di tradimenti e corna ne sanno e ne fanno più del diavolo (che di corna è specialista).

Quella di Matteo Messina Denaro non è una storia di mafia, quantomeno non come quelle che immaginiamo o abbiamo sentito più volte raccontare.

È una sorta di soap opera dai toni ora mieloso-drammatici, ora da romanzo hard, nel quale le donne perdono finanche il rispetto di sé stesse, della loro famiglia e della loro storia di famiglia di mafia.

Di cosa fosse capace il latitante castelvetranese in materia di tradimenti lo avevamo già visto con la sua storia di Viagra e femmine, compreso lo squallore della sua relazione con la moglie dell’uomo che lo ospitava durante la sua latitanza, coinvolgendo in questa tresca anche il figlio.

Oggi, al “romanticismo” di una mafia fatta d’onore e lupara, si aggiunge un’altra perla, l’arresto di Laura Bonafede (maestra di Castelvetrano, figlia di Leonardo Bonafede, storico capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, cugina di Andrea ed Emanuele Bonafede, entrambi già arrestati perchè favoreggiatori dell’ex superlatitante) e le indagini a carico della figlia Martina Gentile, figlia di quel Gentile Salvatore, genero del boss Leonardo Bonafede, che per conto di Matteo Messina Denaro commise due omicidi che lo portarono all’ergastolo.

Nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto, sono riportati i “pizzini” degli incontri tra il boss e la maestrina in un “tugurio”, dove i due “trascorrevano il loro tempo”.

E se galeotta fu la peste nera che permise al Boccaccio di scrivere il Decamerone, non di meno lo fu la latitanza del galeotto che potrebbe dare un input a un novello Boccaccio che volesse scrivere le cento scabrose novelle di “cosa nostra”.

Tutto qui l’onore di questi uomini d’onore e di chi c’ha creduto… chi uccidendo la figlia e chi finendo nelle patrie galere pur di essere fedeli al boss.

E le mogli? Stendiamo un velo pietoso…

Non è un detto siciliano ma va bene lo stesso: Se tutti i cornuti portassero un lampione, mamma mia che illuminazione (e ci saremmo risparmiati lo scempio dei pali eolici)

Gian J. Morici

P.S. Perdonatemi ma ormai scrivere seriamente di MMD mi è diventato veramente difficile, specie dopo aver letto gli atti…