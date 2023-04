AST. Marano (M5S): Governo regionale salvaguardi lavoratori e servizio

Catania 12 aprile 2013 – “La giunta regionale chiarisca la propria posizione circa la compagnia dei trasporti AST. Se da un lato, infatti, il governo ha confermato il CDA all’inizio di quest’anno, dall’altro pare voglia revocare dopo appena 3 mesi il management della compagnia, pur essendo questi pronti a chiudere per tempo i bilanci. Un atteggiamento che mette a rischio il lavoro delle centinaia di dipendenti e lo stesso servizio, fondamentale alle vigilia della stagione estiva”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano a proposito della imminente richiesta di convocazione del governo Schifani del management della compagnia AST.

“Nonostante le rassicurazioni avute, durante l’audizione in Commissione all’Ars, sulla volontà di risolvere i problemi societari e scongiurare la privatizzazione dell’azienda – spiega Marano – il governo regionale appare incurante del destino dei lavoratori e dei disagi provocati ai cittadini. Ebbene, qualunque siano le intenzioni del governo regionale sulla governance aziendale, l’obiettivo deve essere quello di salvaguardare i livelli occupazionali e la qualità del servizio. Il clima di incertezza infatti non favorisce gli investimenti e provoca instabilità in una compagnia che dovrebbe essere la punta di diamante del trasporto pubblico isolano. Da settimane infatti i viaggiatori assistono inermi a continue cancellazioni di tratte. Una situazione inaccettabile, figlia dei mancati investimenti, di una politica balbettante e di crisi industriali sbandierate a comando. Basta incertezze ed altri commissariamenti” – conclude Marano.