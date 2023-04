Ars. Legge sul bollo auto, stralciata norma sul presepe di Acireale. Antonio De Luca (M5S): “Atto dovuto, basta con i ddl-taxi, su cui imbarcare qualsiasi cosa”

“Basta con i ddl-taxi su cui imbarcare di tutto, è importante in questa legislatura iniziare col piede giusto e attenersi al regolamento parlamentare. È per questo che ho accolto con grande soddisfazione lo stralcio della norma sul presepe di Acireale dal ddl sul bollo auto in discussione all’Ars, con cui, con tutta la buona volontà di questo mondo, sinceramente non aveva assolutamente nulla da spartire”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, che già la scorsa settimana aveva proposto lo stralcio dell’articolo 2 del ddl sul bollo auto che prevedeva il finanziamento delle opere per il restauro del presepe settecentesco della Diocesi di Acireale e che oggi è dovuto tornare sull’argomento per ottenere l’eliminazione della norma.