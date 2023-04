Agrigento – Minacce ad avvocato. Rinviata l’udienza

Vincenzo Calcara

Sarebbe dovuto comparire oggi dinanzi alla giudice Zampino, presso il tribunale di Agrigento, l’ex pentito Vincenzo Calcara accusato di aver minacciato l’avvocato Giovanna Angelo a margine di un’udienza tenutasi presso lo stesso tribunale il 27/05/2021, nel corso di un processo nel quale il Calcara era parte offesa.

Un processo in danno di Gian Joseph Morici, querelato da Calcara per diffamazione a mezzo stampa per averlo definito “falso pentito”.

Il processo è poi terminato sancendo l’assoluta innocenza dell’imputato, assolto perché il fatto non costituisce reato.

“Condoglianze per la morte del suo assistito… ci saranno altre condoglianze”.

Queste le parole profferite da Calcara all’indirizzo dell’avvocato Giovanna Angelo, legale dell’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, morto una settimana prima, per le quali era stata disposta la citazione diretta a giudizio dell’ex pentito.

Stamattina dinanzi al giudice erano presenti i difensori di Calcara, gli avvocati Dario Vecchio e Michele Abate del foro di Palermo, e l’avvocato Giovanni Crosta del foro di Agrigento, difensore legale dell’avvocato Giovanna Angelo.

Per un difetto di notifica all’imputato, non è stato possibile celebrare l’udienza che è stata rinviata al 28 giugno.