DL PA, CAIATA (FD’I): LA QUESTURA DI POTENZA DIVENTA DI FASCIA A

“Accolgo con gioia la notizia, a seguito del Consiglio dei Ministri, del passaggio della questura di Potenza a fascia A”. Così dichiara l’On. Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia.

“Tale passaggio – prosegue il deputato – inserito nel DL Assunzioni presentato in Consiglio dei Ministri, significa maggiore attenzione, maggiore organico e quindi maggiore sicurezza per la città di Potenza”.

“Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’assenso del Premier Giorgia Meloni e l’impegno e il lavoro congiunto del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e della Sottosegretaria Wanda Ferro e il Sottosegretario Emanuele Prisco. Una misura di dignità per un’istituzione tanto necessaria quanto fondamentale per la città di Potenza, ma che soprattutto rappresenta un risultato fondamentale per Fratelli d’Italia e per me che ho fermamente ricercato e infine ottenuto!”- conclude infine il Segretario della Commissione Affari Esteri di Fratelli d’Italia.