Amici 2023: Angelina nel mirino di Isobel, la ballerina punta alla vittoria

ROMA – Manca circa un mese alla finale di “Amici”, ma i bookmaker hanno già le idee chiare: Angelina resiste in cima alla lavagna del vincente a una quota compresa tra 1,70 e 1,85 su Planetwin365 e Scommessemania, ma si riduce il distacco con la ballerina Isobel, che oscilla tra 2,55 e 2,75. Terzo posto per Aaron, il cui successo vale tra 5,25 e 6,50, mentre il cantautore Wax si gioca a 7 volte la scommessa. Si sale a 9 per la vittoria della cantante romana Federica, doppia cifra (12) per Cricca.