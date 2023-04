Superbonus 110%, al Senato approvato il decreto sui crediti d’imposta

Ternullo (FI): “Con le giuste correzioni è un’opportunità per cittadini e imprese”

Roma, 05/04/2023: Oggi in Aula a Palazzo Madama è stato approvato il decreto legge che regola la cessione dei crediti d’imposta relativi al Superbonus 110%.

“Si tratta di una misura fondamentale per sostenere la ripresa economica del Paese e incentivare gli interventi di efficientamento energetico e antisismico degli edifici – afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, oggi presente in veste di Segretario d’Aula.

“In questi mesi c’è stato tanto clamore per i crediti incagliati – conclude Ternullo. Sono convinta però che con le opportune correzioni, in funzione di una maggiore trasparenza, questo provvedimento è un’opportunità per i cittadini, le imprese e l’ambiente. Forza Italia si impegna a sostenere il Superbonus 110% e a garantire la sua efficacia e sicurezza”.