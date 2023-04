[Sicilia] Caro Voli. Pellegrino (FI): Dal PD nessuna cultura istituzionale

Si uniscano a battaglia di Schifani altrimenti fanno gioco di chi attacca la Sicilia

“Sul tema del caro voli che colpisce la Sicilia, il Partito democratico conferma ancora una volta di non avere alcuna cultura istituzionale. Perché se c’è un tema che dovrebbe unire la politica e le istituzioni in Sicilia, è proprio questo.

Nessun governo regionale si è mai impegnato tanto come quello guidato da Renato Schifani, che sta combattendo a tutti i livelli il comportamento gravissimo delle compagnie aeree e che ha ottenuto l’attivazione di nuove numerose tratte di un terzo vettore, aprendo il fronte della concorrenza.

Se il PD vuole fare qualcosa di utile per la Sicilia, si unisca a questa battaglia e faccia proposte concrete, oppure la smetta di lanciare accuse strumentali che fanno solo il gioco di chi non ha rispetto per i diritti dei siciliani.”

Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana Stefano Pellegrino, commentando le dichiarazioni rese oggi dal capogruppo del PD che ha accusato il Governo regionale di immobilismo.