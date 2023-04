Stabat Mater gli studenti del liceo “R. Margherita” interpretano il dolore di Maria 

Il Liceo “Regina Margherita” di Palermo ha una lunga storia per quanto riguarda la sperimentazione prima e l’ordinamento poi dell’indirizzo musicale con un percorso artistico che inizia dopo l’attivazione del liceo musicale ordinamentale del 2010. I suoi ensemble – coro ed orchestra d’archi – svolgono regolarmente attività concertistica nel territorio, per conto di istituzioni pubbliche e private a servizio della città, dei cittadini e dei turisti e il repertorio eseguito va dal barocco al contemporaneo, passando attraverso diversi generi ed autori. A pochi giorni dalla Pasqua, in collaborazione con Ars Nova – Associazione Siciliana per la Musica da Camera, il Liceo “Regina Margherita” ha voluto realizzare tre concerti interpretando lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, una celebre composizione sacra del XVIII secolo basata sull’omonimo testo medievale che descrive il dolore della Vergine Maria durante la crocifissione di Gesù. Divisa in 12 sezioni, ognuna delle quali affronta un aspetto specifico della sofferenza di Maria, presenta una varietà di formule musicali tra cui arie solistiche, duetti e cori. Il programma si completa con l’esecuzione di “Impromptu, Op. 5” di Jean Sibelius, una composizione scritta nel 1893, all’inizio della carriera del compositore finlandese e una delle sue prime opere a ricevere un riconoscimento significativo, contribuendo a stabilire la reputazione del compositore come uno dei più promettenti della sua generazione. Si esibiranno la soprano Sara Barraco, il mezzo soprano Marika Guarisco, il coro e orchestra d’archi del Liceo musicale “Regina Margherita” sotto la direzione del maestro Antonino Mistretta. Maestri preparatori: Paolo Lombardo, Walter Roccaro, Riccardo Botta. D.S.G.A. dottoressa Elvira Sciurba, responsabile di produzione professoressa Nelly Spera, F.S. professoressa Marina Scimonelli. Il calendario dei concerti:Lunedì 3 aprile, ore 18:00 presso la Chiesa Santa Maria della Pietà, Kalsa, PalermoMartedì 4 aprile, ore 21:00 presso il Santuario Mariano Diocesano “Madonna della Mìlicia”, Altavilla Mìlicia (Pa)Mercoledì 5 aprile, ore 21:00 presso la Chiesa Madre Santuario di Maria Santissima del Soccorso, Castellamare del Golfo (Tp) L’ingresso ai concerti è gratuito.