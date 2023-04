Il figlio di Palmeri: Mio padre ha dedicato gran parte della sua vita a combattere contro corruzione, criminalità organizzata e criminalità “legalizzata”

Il coraggio, l’impegno e la determinazione di mio padre Armando Palmeri, collaboratore di giustizia recentemente scomparso, rimarranno per sempre nella storia della lotta contro il sistema corrotto del nostro paese.

Mio padre ha dedicato gran parte della sua vita a combattere contro corruzione, criminalità organizzata e criminalità “legalizzata”, mettendo a rischio la sua vita e quella della sua famiglia per difendere i valori della giustizia e della legalità. Ha sacrificato la sua stessa libertà conducendo una “latitanza che non gli apparteneva” a sue spese, come più volte asseriva, pur di continuare a dare il suo contributo in nome della giustizia nonostante non fosse più sottoposto al programma di protezione, dal quale è spontaneamente uscito per meglio gestire la propria sicurezza.

Nonostante difficoltà, intimidazioni e minacce subite, nonché attentati alla propria persona, ha sempre mantenuto inalterata la sua determinazione nel cercare di portare a galla la verità sugli anni stragisti.

Ricordo una frase che mio padre ripeteva spesso: “rivelerò i dettagli e le verità su quegli anni bui dell’era stragista in Italia quando troverò un magistrato interessato a collaborare con la giustizia”.

Col senno di poi posso supporre che questo magistrato non l’abbia mai trovato e per gioia di qualcuno tutte quelle verità sono forse sepolte per sempre.

Ora che non può più difendersi dai vari attacchi che ha subito negli anni al fine di screditarlo, voglio fare alcune precisazioni per evitare che continuino a dilagare la miriade di falsità che ho letto in questi giorni. Premetto che sono tutte precisazioni comprovate, pertanto qualsiasi notizia che affermi il contrario verrà poi discussa nella sede opportuna:

1) mio padre non ha mai ucciso nessuno

2) mio padre non è mai stato ritualmente affiliato alla mafia. Era considerato “un uomo di fiducia”, e non era sicuramente autista di qualcuno. Il termine autista nasce da menti limitate che non riescono a concepire la sua figura complessa. Era inoltre confidente di Antonino Gioè, da molte procure definito come persona idonea ad essere adoperata in operazioni di intelligence militare e da mio padre identificato come una delle principali menti di Cosa Nostra. Mio padre era inoltre una persona di grande spessore culturale e carisma (non solo a detta mia, ma di tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo)…insomma, una persona del genere non ha di certo il profilo dell’autista…forse un giorno qualcuno decifrerà la sua figura.

3) mio padre era in confidenza con persone ai vertici di Cosa Nostra, ma non ha MAI avuto a che fare, ne reso dichiarazioni contro Matteo Messina Denaro, come dichiarato in interviste ed istanze. È stato sentito nel processo contro Messina Denaro, ma le sue dichiarazioni erano nel merito di trattative avvenute tra mafia e frange deviate dello stato. Voci che dicono il contrario sono state messe in giro come ha ripetuto più volte “per far fare il lavoro sporco a qualcun altro e mettermi a tacere”.

4) mio padre nella sua vita ha salvato la vita ad innumerevoli persone tra cui personaggi di spicco nella lotta alla mafia. Per alcune vite invece non ha potuto fare niente…una tra tutte, quella per cui ha avuto più rimpianti, è quella del piccolo Di Matteo sciolto nell’acido per via della collaborazione di suo padre. In quel caso come ha più volte detto mio padre “gli è stato impedito da chi avrebbe invece dovuto salvarlo”.

5) mio padre ha sempre goduto di credibilità massima da parte dei principali esponenti della magistratura. Le sue dichiarazioni in merito ad incontri tra mafie e frange deviate dello stato per destabilizzare il paese erano supportate da altri collaboratori di giustizia.

6) mio padre infine era un collaboratore di giustizia, non un pentito. Non aveva niente di cui pentirsi, al contrario di chi lo ha lasciato da solo per 30 anni a combattere contro un sistema marcio.

Oggi, a seguito della sua scomparsa, voglio lanciare un appello a tutte le associazioni antimafia, ai magistrati, ai giornalisti, agli intellettuali e a tutti coloro che credono nella giustizia e nella legalità. Mio padre ha dato vita ad un processo che difficilmente potrà essere fermato, aprendo una breccia nel sistema corrotto che da troppi anni ormai ha messo radici nel nostro paese.

Ha smosso le coscienze di numerose persone influenti che continueranno a battersi per la sua causa.

Ha lasciato diversi indizi nei suoi libri, nelle recenti interviste ed in verbali di diverse procure, che anche se per me incomprensibili sono convinto possano essere fondamentali per chi ha le conoscenze per decifrarli ed un forte desiderio di giungere alla verità su questo triste capitolo della storia italiana.

E’ quindi il momento di unirvi, di collaborare e di lavorare insieme per fare fronte comune contro la corruzione e l’illegalità, perché quello che ha iniziato non finirà di certo con la sua morte.

Il nostro paese ha bisogno di una vera rivoluzione culturale, che possa porre fine alla connivenza e alla complicità che hanno permesso alla “Mafia Impropria” (termine usato da mio padre per descrivere le istituzioni deviate che strumentalizzano i poteri conferitigli dallo stato al fine di trarne ingiusti profitti) di infiltrarsi in tutti i settori del nostro paese.

Purtroppo, come asseriva lui, senza una legge che riconosca l’esistenza di questa “Mafia Impropria” e tuteli una nuova forma di pentitismo, ovvero quello dei “pentiti di stato”, difficilmente si arriverà alla verità su quegli anni bui.

Il sacrificio e l’impegno di mio padre non devono però essere vanificati, ma devono essere il motore che vi spinge a lottare con ancora più determinazione per la giustizia e la legalità. Sono convinto che solo unendo le forze e collaborando insieme potrete contrastare efficacemente questo sistema marcio. Invito dunque tutti coloro che condividono la sua lotta a unirsi per onorare la memoria di mio padre e continuare il suo lavoro, per fare in modo che la verità e l’integrità possano trionfare sulla corruzione.

Mi auguro infine che stimati professionisti istituzionali e non ed organi inquirenti che hanno conosciuto mio padre ed il suo escursus collaborativo non si lascino sedurre da manovre che allontanano i reali responsabili dalle indagini e possano conseguire l’obiettivo comune che conduce alla verità, seppur con “lieve” ritardo.

Chiedo a tutti coloro che ancora credono nella giustizia di condividere più possibile questo messaggio.

Grazie per il vostro sostegno ed impegno in questa lotta cruciale,

il figlio maggiore di Armando Palmeri.