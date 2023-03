Serie C: Foggia con il Messina per riprendere la corsa, in quota Delio Rossi punta al ritorno con vittoria

ROMA – Le due sconfitte nelle ultime due gare hanno fatto arretrare in classifica il Foggia, che però vede ancora la terza piazza del girone C di Serie C vicina a sole quattro lunghezze. Per non perdere altro terreno, però, serve vincere nella trasferta di Messina, dove i siciliani vanno invece a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa. Gli ospiti, con Delio Rossi al suo ritorno in panchina, appaiono favoriti per il successo, visto a 2,25 su Stanleybet.it e a 2,32 su Casinomania. La vittoria dei padroni di casa va invece da 2,85 a 2,90. La quota del pari, invece, si attesta a 2,87.

Nella sfida di domenica pomeriggio, avanti l’Over 2.5, a 1,60, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,15 la posta. Maggiore equilibrio tra Goal, a 1,89, e No Goal a 1,79. Tra i risultati esatti in pole c’è l’1-1, fissato a 5,80 e seguito dallo 0-1 per il Foggia in quota a 7. L’1-0 del Messina paga invece 8 volte la posta.