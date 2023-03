GF Vip, la finale: Oriana Marzoli favorita per la vittoria, Nikita Pelizon outsider in quota

ROMA – Tutto pronto per la finalissima del GF Vip, il reality show di Canale 5 in onda da settembre e giunto alla puntata conclusiva: in quota Oriana Marzoli è favorita a una quota compresa tra 1,50 e 1,70 su Sisal e Goldbet. Per Betflag, invece, la sorpresa è Nikita Pelizon, offerta a 3 volte la scommessa (stessa quota anche per Edoardo Tavassi). Più lontana Micol Incorvaia, che oscilla tra 7 e 7,50, doppia cifra (11) per Sofia Giaele De Donà, con Alberto De Pisis a 16 e Milena Miconi ultima a 26.