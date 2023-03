Falso ideologico e truffa aggravata – Assolto Maresciallo dei Carabinieri

il Maresciallo Giuseppe Camilleri, all’epoca dei fatti era in servizio a Burgio in qualità di comandante della locale stazione, quando il 09 aprile del 2014 venne raggiunto da un’ordinanza di misure cautelari personali per le ipotesi investigative di falso ideologico finalizzato alla truffa aggravata in danno dello Stato

Gli arresti domiciliari durano 2 mesi, sostituiti poi, per altri sei mesi, dall’obbligo di firma.

All’esito del giudizio di primo grado il pm della Procura di Sciacca aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi

Il giudice, dott Cucinella, assolveva l’imputato per alcuni capi perché il fatto non costruisce reato, per altri per il mancato raggiungimento della prova che il fatto costituisse reato.

L’indomani della sentenza, non ritenendola aderente ai fatti con riferimento alla formula, l’imputato la impugna chiedendo la formula assolutoria ampiamente liberatoria.

Nel contempo anche la Procura di Sciacca impugnava la sentenza.

La Corte di Appello di Palermo all’esito della richiesta di riapertura del dibattimento da parte della Procura Generale, non prestava il proprio consenso.

Alla richiesta di riapertura del dibattimento da parte della Procura Generale si era opposta la difesa, eccependo la ridondanza della nuova riapertura per un processo che si era protratto per quasi otto anni.

La Corte ha oggi emesso sentenza di proscioglimento con la formula più ampia.

Il Collegio difensivo era composto dall’avvocato Danile Carmelita e dall’avvocato Evelyn Di Maggio.