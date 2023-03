SeeSicily. Di Paola (M5S): No a velate minacce per i deputati che esercitano attività ispettive

Palermo 30 marzo 2023 – “L’attività ispettiva che possono esercitare i deputati regionali è sacrosanta ed è una delle principali attività che un deputato regionale deve esercitare nel rispetto dei siciliani per il controllo del governo e delle azioni del governo regionale. Auspico che siano in tanti i colleghi a svolgere questo tipo di attività e ringrazio il collega Luigi Sunseri per il lavoro svolto sul SeeSicily. Quello che non tollero sono le velate minacce di dimissioni ai danni di chi esercita con coraggio e abnegazione, il ruolo di deputato dell’ARS”.

A dichiararlo è il deputato regionale del M5S e Vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola a proposito delle denunciate violazioni riguardanti l’iniziativa del governo regionale denominata SeeSicily, palesate oggi nel corso di una partecipata conferenza stampa convocata dal deputato regionale Luigi Sunseri, alla presenza del capogruppo Antonio De Luca e dello stesso Di Paola.

“Da sei anni Fratelli d’Italia – continua Di Paola – ha militarizzato il settore del Turismo in SICILIA. Noi facciamo un appello al Presidente Schifani: la smetta di essere ancora complice, abbia un sussulto di dignità e prenda le distanze per smontare il presunto sistema Fratelli d’Italia” – conclude il deputato.