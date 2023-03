La crisi della Comunità

di Salvatore Nocera Bracco

In continuità con il precedente articolo l’Eclissi dell’Autorità, a cui si riferisce.

A 30 anni dalla nascita di Prevenire è Possibile – Prepos, la scuola di Counseling relazionale fondata da Enzo Masini, accreditata dal MIUR, in cui mi sono formato, dove ho tenuto lezioni e laboratori e di cui tuttora faccio parte, il convegno dal titolo: Dall’artigianato educativo alla svolta relazionale. Percorsi di miglioramento relazionale. Esperienze, ricerca, progettualità, salute, sport. Sala consiliare di San Vincenzo, Livorno, 25 marzo 2023.

“Ho cominciato a professare un insolito pessimismo che qualche volta – per fortuna non sempre – mi costringe a dire, come Leonardo Sciascia, nel suo libro Occhio di capra, fa dire a un cieco: la viu niura!, la vedo nera!” (Sotirio Roccanuova)

Oggi, 25 marzo, mi pare che sia proprio il compleanno di Enzo Masini. Il nostro rapporto, la nostra amicizia, la nostra frequentazione, insieme a sua moglie Emilia, iniziò parecchi anni fa con un sorriso, che io rivolsi al loro ancora piccolissimo figlio Riccardo una bellissima mattina di primavera, nella villetta pubblica di Porta di Ponte ad Agrigento. Questa cosa del sorriso è rimasta tra di noi come una sorta di imprinting su cui io e Enzo poi ci siamo spesso soffermati. Non si riflette mai abbastanza sul valore del sorriso, non solo del suo significato relazionale, ma soprattutto sulla sua capacità di esprimere e generare benessere relazionale. E con Enzo discutevamo spesso anche di cose mediche, anzi il mio interesse per il counseling, e per il modello che Enzo stava sviluppando e mettendo in pratica, nasceva appunto dal fatto che io già naturalmente avevo un interesse per la Persona, prima ancora che per le malattie; e che il counseling poteva essere, e lo è, una via dentro cui il mio essere medico andava man mano trasformandosi in Medicartista, unica parola. E proprio a partire da questi piccoli temi, veniva spesso fuori dalle nostre conversazioni estemporanee, la parola “crisi”. La crisi, a tutti i livelli: il Padre in crisi, la Chiesa in crisi, le Istituzioni in crisi, lo Stato in crisi, la Scuola in crisi, la Sanità in crisi, la Politica in crisi. Ma quali riferimenti abbiamo? A quali guide ci riferiamo? Chi sono queste guide? Noi ci prendiamo questa responsabilità di essere guida? E in che modo? Siamo davvero formati a farlo? E dunque – e questa mi sembrava ormai la domanda cruciale: chi sono davvero, oggi, le persone che da noi dovrebbero essere guidate, sempre che riconoscano la nostra Autorità? E con quali obiettivi e interessi? E anche questa parola, Autorità, divenne oggetto di qualche riflessione che io mi sono permesso, in più occasioni, di approfondire, in riferimento per esempio ad Augusto del Noce, filosofo cattolico nato a Pistoia: “autorità” in qualche modo abusata e incongruamente collegata a una qualche forma di tirannia, ma di cui si ha un’equivoca percezione. C’è molta differenza tra Autorità, Autorevolezza e Autoritarismo. Per non parlare, ovviamente, dell’eccesso di Autorità, dell’abuso di Autorità. E oggi si pone l’accento sulla

“opposizione tra l’etimo del termine autorità e il significato che tale termine ha oggi generalmente assunto. Auctoritas deriva infatti da augere, ‛far crescere’. Per comune origine etimologica è connesso con i termini Augustus (colui che accresce), auxilium (aiuto che viene dato da una potenza superiore), augurium (termine anch’esso di origine religiosa: voto per una cooperazione divina all’accrescimento). Così il tedesco auch (anche) è l’imperativo del gotico aukan (accrescere). Oggi, invece, la sensibilità corrente associa per lo più l’idea di autorità a quella di ‛repressione’, la fa coincidere, al contrario di ciò che l’etimo esprime, con ciò che arresta la ‛crescita’, che vi si oppone.”[1]

Oggi stiamo letteralmente galleggiando su tutte queste forme di crisi, collegate tra di loro, che non sembra possano trovare risoluzione in tempi brevi. A me preme riflettere un poco sulla crisi del concetto di Comunità, che è un concetto su cui ci si sofferma poco, ultimamente: è dentro la Comunità che si forma e si sviluppa ciò che chiamiamo Cultura, quanto di più condiviso dovrebbe esistere tra gruppi umani, ed è esattamente ciò che ci fa sentire parte integrante di una Comunità. È nella Comunità che io partecipo, dove imparo a esprimere il meglio di me stesso e a valorizzare i miei talenti: nel nostro essere Comunità noi diventiamo ognuno risorsa reciproca dell’altro, noi diventiamo Servizio. Per questo la Comunità è il luogo, non solo metaforico, non solo simbolico, in cui identità e appartenenza generano Cultura. Se non ho contezza della mia identità, come faccio a riconoscere l’identità dell’altro come occasione di confronto? Per questo l’altro diventa diversità aliena e nemico da combattere. E l’Artigianato Educativo che cos’è, se non un bagaglio di una tradizione ben precisa, per fortuna ancora viva e agente, scaturita dalla Comunità di appartenenza? Ma che sempre più rischia di essere soffocata da qualcosa che invece nega la tradizione, relegandola in una contingenza fluida, circoscritta nel tempo e dunque destinata a dissolversi prima di potersi radicare come riferimento: consumismo? Globalizzazione? Superficialità? Individualismo? Nichilismo? Non lo so. Di sicuro la crisi della Comunità, come suggerito anche da Umberto Eco – citarlo fa sempre fashion! – determina, e non solo, un individualismo fuori controllo, crea false e ipocrite compagnonerie, per lo più social-networkizzate e determinando, per conseguenza, una involuzione delle relazioni, che vengono sempre più connotandosi in senso oppositivo, conflittuale, antagonistico, relegando le emozioni a un ruolo superficiale e persino misconosciuto, tanto che molti ragazzini non sanno più usare le parole che le definiscono. Anche di questo parlavamo spesso con Enzo. E parlavamo di ciò che soprattutto oggi a me salta subito agli occhi, e cioè che l’Autorità, intesa come sopra, ha letteralmente abdicato. E al di là di una impietosa autocritica, che potrebbe anche costringermi a riconoscere il mio fallimento educativo, tuttavia noto che ci lamentiamo, anzi: ci meravigliamo di questi giovani che passano la maggior parte del loro tempo a chattare. Ci lamentiamo, ci meravigliamo, che molti di questi giovani, i più grandetti, diano sfogo a una violenza per lo più gratuita, di cui, ho l’impressione, non sono nemmeno consapevoli, spesso riuniti in branco, per strada. E ci meravigliamo, persino, del fatto che il numero più alto di morti a causa di incidenti stradali sia compreso nella fascia di età tra i 10 e i 25 anni! Anche questo non è mica un dato da trascurare! Abuso di alcool? Spacconeria? Competizione sfrenata? Mancanza di autocontrollo? Reattività aggressive? Voglia di mettersi in mostra? Deliri di onnipotenza? Così come c’è un incremento esponenziale di disturbi dell’Umore, dell’alimentazione, di iper-connessione a Internet, di conflitti di ogni tipo che alimentano un disagio enormemente diffuso, atteggiamenti auto-lesionisti ed etero-aggressivi, e a cui non sappiamo per lo più dare risposte adeguate. Il bello è che ci si stupisce! In nome di una presunta Libertà di scelta, che a maggior ragione a me sembra libertinismo, ovvero un’ulteriore occasione di autocritica per riconoscere il fatto che qualcosa – così, tanto per dire – non ha funzionato.

Io, quali riferimenti ho avuto, a ognuno di noi quali valori sono stati insegnati? Io temevo la presenza di mio padre, non perché mi mettesse soggezione, ma mi ricordava le regole a cui dovevo comunque sottostare. Una sorta di disciplina in cui la parola Autorità era coniugata a Responsabilità, Rispetto ma anche a Libertà, senza mai rinunciare a esprimere il meglio di me stesso. In ogni caso, nel timore era implicito il riconoscimento dell’autorità di qualcuno, nella forma più efficacemente educativa: l’Autorevolezza, contro ogni forma di Autoritarismo becero e frustrato. E non c’è nemmeno una concezione adeguata di Egemonia culturale, di gramsciana memoria, a cui potersi riferire. Poiché l’egemonia, quella attuale, non è più un insieme di relazioni positive all’interno di una Comunità dentro cui ogni singolo individuo può riconoscersi e dove circolano comunque “pratiche quotidiane e credenze condivise”, e che aspira ad un controllo sociale che dovrebbe permettere, in ogni caso, un giusto equilibrio tra le istanze individuali e quelle sociali, tra il diritto e il dovere. L’egemonia oggi è una condizione molto alterata e controllata dai social network secondo logiche e intendimenti dentro cui la Relazione educativa sembra essere esclusa a priori e per definizione.[2]

Dove è possibile oggi riuscire ad esprimere liberamente le proprie emozioni e dunque farle evolvere e radicare in sentimenti da cui si generano e scaturiscono VALORI? Che ne pensate di Tic toc? C’è dentro un clima di sfida molto pericoloso che porta molti adolescenti al suicidio. Ma non voglio essere allarmista. A parte l’Hikikomori. Anche se proprio in questi giorni è messo sotto processo dal Congresso americano per ciò che suscita e provoca nei giovani – anche se c’è sempre un sotto-testo politico solo all’apparenza di facile comprensione, dato che Tic Toc è cinese! Ma lasciamo andare. Si vorrebbero assimilare i social network alla Comunità, che adesso, in inglese, si chiama Community. Ma, per quanto mi riguarda, la Comunità a cui mi riferisco io è un luogo realmente condiviso in cui si sviluppa una certa capacità critica e dunque di lettura attiva della realtà circostante. Circolano ultimamente su Internet, da quanto ne so, una serie di algoritmi in forma di chatbot – che è una fusione chimerica tra chat e robot! – tra cui ChatGPT4, in cui non è l’intelligenza umana, in tutte le sue molteplici forme – Emotiva, Cognitiva, Multipla di Gardner … – ma è l’Intelligenza artificiale a gestire ogni possibile attività umana. Qualunque. Di sicuro uno strumento, ma quanto pericoloso nel sedare, letteralmente, le attività di pensiero, di scelta attiva, di critica, di educazione emotiva, non solo dei giovani, dell’Umanità tout court? Ma è soltanto una mia banale preoccupazione che, ribadisco, non vuole mettere in allarme nessuno. Dentro queste realtà virtuali, cosa vuol dire davvero Responsabilità, Generosità, Fedeltà, Libertà, Umiltà, Giustizia, Pace? Cosa vuol dire Relazione, Emozione, Intelligenza emotiva? In che modo ci si educa alla capacità non solo di saper riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, ma saperle modulare e gestire? Ma poi, e secondo me è ancora più cruciale, cosa vuol dire sorridere, ringraziare, ascoltare? Si dovrebbe fare davvero un laboratorio quotidiano su queste tre semplici attività! Già da sole sembrano indirizzare le persone verso la conquista di una Consapevolezza relazionale evoluta.

Per me, che sono antico e reazionario – o forse no? – la Comunità è un luogo in cui la Cultura non è soltanto una Storia da conoscere, una Tradizione da tramandare, un patrimonio di monumenti da salvaguardare, non è soltanto istruzione, letteratura, musica, teatro: Arte, Scienza, Tecnica! È anche tutto questo. Ma è soprattutto una libera circolazione di saperi e idee, dentro un Cammino di evoluzione e di consapevolezze, non solo della Ragione, ma anche del Cuore, che dovrebbe riguardare ognuno di noi. Ogni Comunità produce la sua Cultura, che ha questo singolare privilegio di favorire un Dialogo intimo con i suoi singoli componenti, eppure circola liberamente, connettendo positivamente tra di loro individui all’apparenza così diversi e lontani! Per questo la Cultura è inclusiva, comunque la si intenda, ma al contempo non mortifica le distanze, perché è generata da questo Dialogo, che a sua volta genera altro Dialogo – al di là di ogni retorica – e il Dialogo cosa produce, rifacendoci all’insegnamento di Enzo Masini, se non Riconoscimento e apertura all’Incontro, anche se le lingue e le convinzioni sono diverse, anche se siamo abituati a porre l’attenzione sulle differenze che pregiudizialmente ci dividono, e non sulle affinità che invece ci uniscono? E la Cultura amplifica queste affinità, e favorisce ulteriormente il Dialogo: e il Dialogo che cos’è, se non la Via della Pace? Ma ormai la competizione non sembra essere più tra diverse culture e modi di pensare tipicamente umani, in cui, malgrado tutto, è ancora possibile mettere in gioco una serie di attività educative che ci permettono di camminare insieme, e tenendoci per mano – come nella Cura, che a sua volta è relazione viva tra persone! – ma tra umanità e quei pochissimi che, all’interno di questa stessa umanità, gestiscono il complesso mondo della virtualità. E i nostri figli, ormai, sembrano davvero essere frutto di questa virtualità, rimanendo completamente ignoranti in tutto il resto. E noi di loro. Anche se … (questa riflessione finale la voglio scrivere apposta tra parentesi, per non esporla troppo e si depotenzi, quando invece andrebbe protetta affinchè si fortifichi, una sorta di miracolo quasi inaspettato: secondo le ultime statistiche rilevate da ALI – l’Associazione Librai Italiani – sono proprio i giovani, e le donne, coloro i quali in Italia leggono più libri di tutti. In fondo, malgrado tutto, qualcosa di buono succede.)

[1] Augusto Del Noce (1975) – in Enciclopedia del Novecento – Treccani

[2] Salvatore Nocera Bracco, L’Eclissi dell’Autorità, www.lavalledeitempli.net