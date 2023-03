III Edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani tanti premi. USP di Massa Rosa e Lucca, Regione Toscana e Comune di Lucca patrocinano l’evento

In occasione della III Edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, si sono aggiunti in questi ultimi giorni ulteriori premi e opportunità per gli studenti che si qualificheranno tra le prime quattro posizioni.

Al primo posto spetteranno i famosi pass del Lucca Comics & Games 2023, tra le manifestazioni più importanti del fumetto e dell’animazione, prima d’Europa e seconda al mondo, dopo il Comiket di Toky.

8 pass per il Carnevale di Viareggio 2024, in una data da concordare con l’organizzazione, per la squadra seconda classificata.

La “medaglia di bronzo” avrà 8 biglietti numerati per un’opera lirica del Festival Pucciniano di Torre del Lago (Lucca), manifestazione culturale e musicale prestigiosa, in una data da concordare con l’organizzazione.

Infine per la quarta squadra classificata verrà offerto un soggiorno di due giorni (solo pernottamento) presso la sede del Robert F. Kennedy Human Rights Italia (ex carcere de Le Murate, Via Ghibellina 12a, 50122 Firenze), in un periodo da concordare.

Il progetto didattico delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani è stato curato in modo mirato con particolare attenzione non solo per le tematiche umanitarie, ma anche per le nuove tecnologie da applicare in team.

La sinergia tra istituzioni diverse in funzione della propagazione dei valori umanitari costituisce il fine – mezzo per l’affermazione di una mentalità nuova tra i giovani autenticamente aperta all’alterità, alla comprensione del prossimo e al rispetto delle regole condivise.

La competizione si terrà il 2 maggio; il 20 aprile verranno fornite le istruzioni tecniche per la partecipazione. Il 16 aprile scadranno le iscrizioni; il modulo per l’iscrizione e le informazioni di riferimento sono presenti sul sito ufficiale delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani – III Edizione https://www.rfkitalia.org/rfk/olimpiadi-digitali.html#:~:text=Kennedy%20Foundation%20of%20Italy%20ONLUS,terranno%20giorno%2020%20aprile%202023.

L’evento è stato patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca, dall’Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara.