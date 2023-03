Preoccupazione e sconcerto per le affermazioni fatte dall’ex Gen. Tricarico in merito alla pericolosità del munizionamento all’uranio impoverito

Impossibile che un ex vertice delle Forze Armate possa dimostrare tanta ignoranza in merito ad un argomento ormai chiuso sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista giuridico. Delle due l’una: il mondo della scienza e della giustizia mente, il Generale Tricarico deve “accontentare” qualcuno d’importante mentendo spudoratamente su una questione che ha provocato oltre 500 morti e 8000 malati. Le affermazioni del Generale sull’argomento costringono l’Osservatorio Militare ed i famigliari delle vittime a denunciare alle Autorità competenti il Generale Tricarico che, con le sue affermazioni offende la reputazione dei famigliari delle vittime e dei giudici che, con oltre 300 sentenze di condanna per il ministero della Difesa sono riusciti a dare quella giustizia e conforto che il Generale ed i suoi colleghi mentendo all’opinione pubblica non hanno saputo dare. Invitiamo il Generale Tricarico a documentarsi in merito e chiedere scusa ai famigliari ed ai malati. E’ preoccupante constatare che personaggi che hanno rivestito cariche di altissimo livello istituzionale, smentiscano il Parlamento. La quarta Commissione parlamentare d’inchiesta, con una relazione approvata dal Parlamento ed una proposta di legge sulla materia fa luce sulla questione e chiude ogni possibilità di mentire ed offendere famigliari e malati. Evidentemente il Generale Tricarico e scevro dall’attenersi a conclusioni del Parlamento e la cosa, purtroppo, non ci meraviglia considerando che, in questo momento storico, ai vertici della Forze Armate abbiamo un Generale che ha mentito alla Commissione, ha mentito quindi al Parlamento ed agli italiani tutti. Speriamo in un intervento del Presidente Mattarella al fine di riportare dignità, verità e giustizia anche tra i vertici delle Forze Armate.