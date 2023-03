Latitante individuato ed arrestato

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nei giorni scorsi, i militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, a conclusione di accurate indagini tese a rintracciare alcuni latitanti ancora a piede libero e in carico al Comando, sono riusciti a individuare un cittadino romeno di circa quarant’anni, che in passato era residente a Sant’Elpidio a Mare e si era reso protagonista di numerosi reati predatori, collezionando diverse denunce che gli sono costate una condanna definitiva di circa cinque anni di reclusione.

L’uomo però dal 2011 aveva fatto perdere le proprie tracce, pertanto il provvedimento era rimasto non eseguito e ne era stata dichiarata la latitanza. Le indagini, svolte dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Fermo hanno consentito di localizzare l’uomo in Romania vicino Buzau, quindi l’Arma Fermana si è subito attivata al fine di richiedere un mandato di arresto europeo e, una volta ottenuto dalla Procura di Fermo tale mandato, grazie alla cooperazione internazionale di polizia e al supporto prezioso della Polizia romena sono riusciti a individuarlo e a trarlo in arresto in quel Paese.

L’uomo, ricercato dal 2011 è ora a disposizione dall’ Autorità Giudiziaria romena in attesa di essere trasferito in Italia per scontare la sua pena. Le fasi di localizzazione e cattura sono state effettuate grazie alla preziosa collaborazione fornita dalla polizia romena attraverso gli ufficiali di collegamento italiani operanti in Romania ed al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale con sede a Roma.