Commemorazione 28° anniversario della morte del maresciallo Antonino Lombardo

In occasione del 28° anniversario della morte del maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Antonino Lombardo, avvenuta il 4 marzo 1995, la famiglia invita alla partecipazione della Santa Messa in suo ricordo, officiata da padre Renzo Cannella, che si terrà sabato 4 marzo prossimo alle 10:30 nel Duomo Maria Ss. Delle Grazie in piazza Duomo a Terrasini. Al termine della cerimonia religiosa, saranno illustrate le recenti novità relative alla morte del maresciallo Lombardo e le azioni intraprese dalla famiglia.