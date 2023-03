Sunseri (M5S): “Bilanci consolidati 2020 e 2021 non possono essere approvati senza l’approvazione in aula dei rendiconti di quegli anni. Documenti del governo pieni di lacune”



“È assurdo approvare i bilanci consolidati relativi al 2020 e al 2021 senza avere prima approvato i rendiconti relativi agli stessi anni: senza i contenuti dei rendiconti mancano le informazioni necessarie alla costruzione del bilancio di gruppo”.

Lo ha affermato in aula il deputato M5S e presidente della commissione Ue Luigi Sunseri, in occasione della seduta dedicata all’approvazione dei bilanci consolidati del 2020 e del 2021, passati col voto contrario del M5S.

“I bilanci presentati dal governo, tra l’altro – aggiunge Sunseri – sono molto lacunosi e fotografano la totale assenza di collaborazione tra Regione ed Enti controllati: mancano i bilanci di tanti Enti, alcuni dei quali ricevono sostanziose erogazioni da parte della Regione, come la Foss, l’Esa, il Brass, l’Irsap. Di alcuni Enti, che non hanno fornito alcun riscontro alle richieste di informazioni, non è nemmeno dato di sapere cosa facciano, mi riferisco, ad esempio, al consorzio di ricerca Bes, di cui non esiste nemmeno un sito da cui poter ricavare le informazioni relative alle gestione delle risorse pubbliche e il cui presidente, in passato, si è autonominato come consulente”.