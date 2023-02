Strage Crotone – Occhiuto, presidente Regione Calabria, a 24 Mattino su Radio 24: Altri 30-40 dispersi da trovare

“Le ricerche sono proseguite durante tutta la notte ma in maniera meno agevole perché il buio non le ha aiutate. Stamattina hanno trovato un’altra vittima quindi il bilancio è ora di 60 vittime però mancano molti dispersi. Dalle testimonianze raccolte dai superstiti a bordo dovevano esserci 180-200 persone e quindi si presume ci siano altri 30/40 dispersi. E’ una giornata di lutto per la Calabria ma anche di grande solidarietà, i comuni del Crotonese oggi hanno dichiarato una giornata di lutto, i cittadini stanno raccogliendo i generi alimentari per i superstiti quindi una giornata di grande dolore ma anche di grande solidarietà per la Calabria”.

Al governo chiediamo strutture per accoglienza migranti e voce forte in Ue

“Al governo chiediamo strutture che aiutano i sindaci ad accogliere ed identificare i migranti, oggi noi non abbiamo strutture del genere e quindi chiediamo che ci sia un impegno in questa direzione. Chiediamo al governo che sia ancora più determinato, più di quanto sta già facendo in questi mesi, con l’Unione Europea. Registro le dichiarazioni dei vertici dell’Unione Europea come dichiarazioni di speranza per quanto mi riguarda, evidentemente c’è una presa di coscienza del fatto che la Calabria è interessata da continui flussi migratori, a volte da rotte trascurate negli ultimi anni e siccome sono trascurate generano tragedie come quella di Crotone”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria, a 24 Mattino su Radio 24.