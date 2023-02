Primo anniversario della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina – Il discorso del Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda

Traduzione in italiano del discorso che il Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda ha rivolto alla comunità internazionale

Signore e Signori!

Esattamente un anno fa, il 23 febbraio, poche ore prima dell’aggressione russa, ero a Kiev per sostenere l’Ucraina. Ho parlato con il presidente Volodymyr Zelens’kyj. Mentre lo salutavo, ho visto nei suoi occhi grande determinazione e coraggio.

Mi disse allora: Potremmo non vederci mai più. Nessuno qui si arrenderà. Lotteremo fino alla fine.

Ho risposto: Volodymyr! Ci vedremo molte altre volte. Puoi sempre contare sulla Polonia. Che Dio vi accompagni!

Pertanto, quando il mondo si aspettava che Kiev sarebbe caduta in tre giorni e tutta l’Ucraina in una settimana, noi in Polonia sapevamo che ciò non sarebbe accaduto. Perché quello che ci unisce, polacchi e ucraini, è un grande amore per la libertà. Così grande da sacrificare la propria vita per la libertà!

Cari Connazionali!

Noi polacchi comprendiamo la tragedia dell’Ucraina come poche altre nazioni al mondo. Sappiamo cos’è la guerra, morte e sofferenza, città distrutte e crimini di genocidio. Ma la nostra storia dimostra che anche i crimini e le persecuzioni non sono in grado di spezzare il vero spirito di libertà!

La negazione della libertà è la schiavitù, è l’imperialismo, sono i sogni malati di dominio sugli altri. Iniziando la guerra in Ucraina, Vladimir Putin voleva ricostruire l’impero russo, voleva dividere il mondo e rendere l’Europa permanentemente dipendente dalle sue risorse naturali. In questo ha avuto il sostegno della stragrande maggioranza dei russi.

Oggi, dopo un anno di guerra, sappiamo che hanno fallito, che la Russia non ha conquistato l’Ucraina. Il mondo occidentale è unito. Il ruolo della NATO è cresciuto e sempre più paesi aderiscono all’Alleanza Atlantica. L’Europa sta finalmente ponendo fine alla sua dipendenza dal petrolio e dal gas russi.

Putin sta fallendo. Non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi strategici. È stato fermato dall’eroismo dei soldati ucraini e della società ucraina. È stato fermato dall’atteggiamento della Polonia e di altri paesi che hanno sostenuto l’Ucraina fin dal primo giorno. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la forte leadership degli Stati Uniti.

La Polonia è il leader degli aiuti a favore dell’Ucraina, sia militari che umanitari. Questo è il motivo per cui siamo il bersaglio della sistematica e cinica propaganda e della disinformazione russa.

Signore e Signori!

La Russia non ha ancora perso e l’Ucraina non ha ancora vinto. Sappiamo benissimo che la strada per questa vittoria è ancora lunga e sarà pagata con grande fatica e sacrifici. Ma non c’è altro modo. Qualsiasi tentativo di accordarsi con la Russia alle spalle dell’Ucraina è miope e porterà a tragedie ancora più grandi in futuro. Non si torna indietro alla situazione di prima del 24 febbraio. Non si può tornare al ‘bussines as usual’ con la Russia!

Per una pace duratura, l’Ucraina deve vincere. E perché abbia una possibilità, è necessaria l’unità dell’intero mondo libero. Ecco perché nell’ultimo anno, durante gli incontri con i leader mondiali, ho cercato sostegno per l’Ucraina combattente, che è estremamente importante per la sicurezza della Polonia e dell’intera nostra regione.

L’offensiva diplomatica polacca di questi giorni sta dando i suoi frutti. I miei incontri con il Segretario Generale della NATO, il Re e il Primo Ministro della Gran Bretagna, il Presidente della Francia, il Cancelliere della Germania, il Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Italia e i leader dei Paesi del fianco est della NATO rafforzano le nostre alleanze.

La Polonia è al sicuro. Apprezziamo la presenza delle truppe americane e dell’Alleanza atlantica nel nostro Paese. Ma basiamo la nostra sicurezza principalmente sulla forza del nostro esercito, che rafforziamo e modernizziamo costantemente.

La storica visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Varsavia dimostra quanto sia importante l’alleanza tra la Polonia e gli Stati Uniti d’America. Sono d’accordo con il Presidente Biden: la Polonia ha bisogno dell’America e l’America ha bisogno della Polonia!

Gli Stati Uniti d’America sono una garanzia di sicurezza nel vecchio continente. Molti in Europa se ne dimenticano. Noi ne siamo consapevoli. Pertanto, la priorità della presidenza polacca dell’Unione Europea nella prima metà del 2025 sarà approfondire la cooperazione tra l’UE e gli USA e rafforzare i legami transatlantici.

Cari Connazionali!

La Polonia è il paese di Solidarność – Solidarietà: un grande movimento che ha riunito milioni di persone, che ha cambiato la storia recente del mondo, contribuendo alla caduta del comunismo. Ne siamo orgogliosi.

Dopo lo scoppio della guerra, abbiamo mostrato che la Solidarietà non è solo una grande storia, ma che la Solidarietà vive in noi. Abbiamo aperto i nostri cuori e le nostre case ai nostri vicini. Non sono stati istituiti campi profughi in Polonia. Abbiamo accolto e accogliamo i nostri ospiti nelle nostre case. Questa è la seconda ondata di Solidarietà per noi. Solidarietà con l’Ucraina!

Come Nazione, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ancora una volta, vorrei ringraziare tutti i polacchi con tutto il cuore!

L’Ucraina ha ancora bisogno di un grande sostegno da tutto il mondo libero. Perché è per la libertà che sta combattendo. Sappiamo che le conseguenze di questa guerra colpiscono tutti noi, ma anche molte persone in tutto il mondo, ma ricordiamo che è la nazione ucraina che paga il prezzo più alto per la libertà: il prezzo della vita.

Ed è per questo che la Polonia, il Paese della Solidarność, lancia un appello al mondo intero: siate solidali con l’Ucraina! Ripetiamo le parole che i polacchi avevano sulle labbra lottando per la loro libertà: non c’è libertà senza Solidarietà!

Evviva l’Ucraina libera!

Viva la Polonia!

