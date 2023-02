Presentata PIX, la prima fiera del padel in Italia alla fiera di Roma

ROMA – Si è tenuta nella sala del Carroccio, in cima al Campidoglio a Roma, la conferenza stampa di presentazione di Padel Italy X-perience (PIX), la prima fiera del padel in Italia, in programma dal 10 al 12 marzo alla Fiera di Roma. L’evento, organizzato di Padel Expo Italy, ha visto nella giornata di presentazione la presenza del Ceo della società, Rolando Luzi, che punta all’inserimento di PIX in maniera stabile nel calendario di eventi di Padel a Roma e In Italia. E’ intervenuto anche l’assessore allo Sport e al Turismo della capitale, Alessandro Onorato, che ha definito come “fondamentali” gli eventi di questo tipo per dare “un’immagine più moderna” alla città di Roma. A evidenziare l’importanza di PIX per lo sport italiano anche i messaggi di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Luca Pancalli, numero uno del Comitato Paralimpico Italiano. Un videomessaggio è arrivato anche dal presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, che oltre ad accogliere con soddisfazione la prima edizione della fiera del Padel a Roma, ha ricordato la tappa del circuito Premier Padel in programma sempre nella capitale nel mese di luglio.