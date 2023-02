CODICI: IMPEGNO DI TUTTI PER COMBATTERE LA MAFIA

Lo spettacolo musicale di venerdì sera al Parco Archeologico di Selinunte ” A nome loro ” costituisce un ulteriore contributo alla lotta contro la mafia e al malaffare.

Il successo mediatico dell’evento però non deve trarre in inganno rispetto all’obiettivo che lo stesso si prefiggeva.

Prima di questa rappresentazione, encomiabile per coloro che l’hanno pensata, nella società civile di Castelvetrano e Campobello di Mazara, città maggiormente coinvolte per la latitanza di Matteo Messina Denaro, si è assistito ad un risveglio delle coscienze concretizzatosi nella partecipazione di tanti cittadini a manifestazioni spontanee contro la mafia.

Anche associazioni come Codici che ha organizzato eventi sul fenomeno mafioso e persone come Giacomo Bonagiuso, con i suoi progetti della legalità nelle scuole e con il teatro, hanno agito nel corso degli anni sulle coscienze delle persone, soprattutto giovani, per un cambiamento di mentalità, per non parlare di Elena Ferraro e di Giuseppe Cimarosa che si sono apertamente ribellati con coraggio alle imposizioni della mafia.

Non si pensi che con la cattura di MMD le condotte mafiose e le sue ramificazioni che permeano il tessuto sociale cessino perché ciò sarebbe un gravissimo errore.

C’è chi ritiene che il problema della crisi generale che interessa Castelvetrano da tempo sia imputabile a MMD ma questa è una verità molto parziale.

Castelvetrano ha bisogno di un gruppo dirigente assolutamente disinteressato e di provata e indiscussa dirittura morale, svincolato da qualsiasi interferenza, che metta a disposizione le proprie competenze per la crescita sociale, culturale ed economica della città.

Inoltre ciascun cittadino deve avere contezza dei propri diritti e doveri e creare con la comunità in cui vive un’ amalgama che lo faccia sentire parte di essa.

In ogni caso non deve mancare il sostegno delle Istituzioni con l’impegno di consistenti risorse finanziarie per la creazione di posti di lavoro e di infrastrutture che servano di volano per lo sviluppo del territorio.

Anche l’attuale amministrazione comunale di Castelvetrano, per dare l’esempio, dovrebbe farsi parte diligente provvedendo urgentemente alla manutenzione delle strade e ville cittadine nonché ad organizzare al meglio tutti gli altri servizi per rendere la città più vivibile.

Per questo motivo l’associazione Codici che da anni svolge opera di sensibilizzazione per una amministrazione più funzionale e trasparente, per porre in essere delle concrete iniziative e sensibilizzare ancora una volta le persone ad essere parte attiva del consesso in cui vivono, si appresta ad organizzare un incontro tra cittadini e successivamente un convegno per discutere dei vari problemi, non di facile soluzione, che assillano la città oramai da troppo tempo.

Associazioni Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino e Codici Sicilia

Delegazioni di Castelvetrano, Palermo e Agrigento