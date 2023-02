QUESTURA DI AGRIGENTO: IL QUESTORE ROSA MARIA IRACI PROMOSSA DIRIGENTE GENERALE I COMPLIMENTI DI M.P.

Roma 22° Consiglio dei Ministri il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci è stata promossa a Dirigente Generale della Polizia di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Una Promozione meritata che certamente premia l’impegno di una Donna che ha saputo esprimere grandi capacità professionali ed umane, in una città ed un comprensorio difficile per le molteplici criticità. Il Movimento dei Poliziotti e Democratici e Riformisti fin dal 26 marzo 2019, anno dell’insediamento del Questore Iraci, ha saputo confrontarsi costantemente per il benessere del personale trovando un ottimo interlocutore, innovativa ed incisiva sulle varie determinazioni assunte. Auguriamo alla neo Dirigente Generale un ulteriore futuro roseo colmo di successi, nella certezza che porterà con sé un ricordo indelebile della sua esperienza lavorativa nella nostra Provincia. Questo l’augurio esternato dai due massimi esponenti sindacali Imbrò Alfonso Segretario generale Provinciale MP di Agrigento e dal Segretario Generale Nazionale Antonino Alletto che in una telefona a caldo ha espresso le sue congratulazioni.

Roma, 24 Febbraio 2023