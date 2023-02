GOVERNO, CAIATA(FD’I): SÌ ALL’ IMPIANTO IDROELETTRICO NEL MEZZOGIORNO

“Il sud si fa rinnovabile grazie al parere positivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità, ubicato nel comune di Pescopagano (PZ), con opere di connessione localizzate nei comuni di Calitri (AV), Bisaccia (AV) e Cairano (AV). Un’operazione di cui sono fiero, poiché, in prima persona, ho dato il mio contribuito nella sua evoluzione mettendo in rete i sindaci, la regione e la Presidenza del Consiglio al fine di una più rapida comunicazione tra le parti nel constatare la volontà comune nella realizzazione dell’opera”. Così dichiara l’On. Salvatore Caiata, Segretario della Commissione Affari Esteri di Fratelli d’Italia.

“Il giudizio favorevole all’opera – prosegue il deputato -, patrocinata da Edison, non solo rappresenta un segnale fondamentale del Presidente Giorgia Meloni che fa del suo Governo un Governo attento all’ambiente e alla produzione di energia pulita, ma soprattutto ne fa uno strumento per contrastare le diseguaglianze dando una risposta sostenibile alla domanda dei cittadini di energia pulita grazie alla creazione di un bacino da cui, soprattutto le aree interessate, potranno attingere con maggiore facilità – specie nelle ore notturne non coperte dai sistemi di accumulo solare – capace così di contrastarne i costi”.

“Davvero un gran bel lavoro di squadra per cui non posso a fare a meno di ringraziare il mio Presidente Giorgia Meloni. Un risultato importante a testimonianza di come, grazie alla costruzione di un dialogo costante tra la dimensione istituzionale, la società civile e il mondo dell’impresa, si possano raggiungere obiettivi comuni per il bene di tutti”- conclude il rappresentante di Fratelli D’Italia.