Primarie PD: Rosa Guida prima donna in lista a Palermo per Bonaccini

“Sono contenta e onorata di poter rappresentare Stefano Bonaccini per il collegio di Palermo e Provincia. Essere stata inserita come prima donna in lista per l’assemblea nazionale del Pd è per me e per il gruppo che rappresento un riconoscimento importante per il percorso politico fin qui raggiunto, per i tanti amministratori che questo gruppo rappresenta in tutta la provincia di Palermo e per l’esito delle convenzioni svolte domenica 12 Febbraio nelle quali abbiamo ottenuto ottimi risultati per Stefano Bonaccini.

Faccio un appello alla partecipazione: è importante contribuire e partecipare alle primarie del Partito Democratico, qualsiasi sia la vostra scelta.

In particolare chiedo un voto per Bonaccini e a sostegno della mia candidatura per un rimettere al centro della nostra agenda politica i temi del lavoro, dell’ambiente, dell’inclusione sociale e la tutela dei diritti di tutte e di tutti per i quali in prima persona mi batto da tanto tempo.

Ricordo a tutti che si voterà domenica dalle 8 alle 20 nei gazebo che sono stati allestiti nelle varie città della Sicilia”.

Rosa Guida, 29 anni, avvocato e attivista dei diritti umani.