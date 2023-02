Proroga indennità lavoratori Termini Imerese. Sunseri (M5S): Grazie alla senatrice Ketty Damante





Palermo 22 febbraio 2023 – “Esprimo grande soddisfazione per la prosecuzione dell’indennità per i lavoratori dell’ex indotto di Termini Imerese. Se oggi questi lavoratori hanno ricevuto la conferma della corresponsione della mobilità in deroga per tutto il 2023, è grazie alla senatrice del Movimento 5 Stelle Concetta Damante, che ha presentato due emendamenti al decreto Ilva, approvati dalla commissione Bilancio e successivamente dal governo con parere favorevole e riserva di riformulazione per la copertura finanziaria”.

E’ quanto dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri a proposito della prosecuzione al 2023 della mobilità in deroga per i lavoratori dell’area di crisi complessa di Termini Imerese.

“Sono felice del fatto che altri partiti abbiano presentato lo stesso emendamento, riformulato in Aula, provando ad intestarsi oggi il provvedimento come vittoria. In realtà se il governo ha preso atto della grave situazione economica e occupazionale del territorio lo dobbiamo alla senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante che ringrazio sentitamente” – conclude Sunseri.