Associazione Cassaro Alto, al via le nuove iniziative culturali 

Pur non essendo ancora primavera, per la quale forse si dovrà attendere ancora un pò, il Cassaro Alto, il tratto di via Vittorio Emanuele che va dai Quattro Canti a Villa Bonanno, sembra già respirarne l’aria anche grazie alle iniziative dell’Associazione Cassaro Alto, associazione che riunisce buona parte degli esercenti la cui attività si affaccia sulla via più antica della città di Palermo. Furono i Fenici a tracciare la strada che divideva in due la città collegando l’antico porto alla necropoli che si trovava alla spalle di Palermo.

Nei giorni scorsi è stata firmata dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale della città di Palermo, l’ordinanza che permette agli associati del Cassaro Alto, l’utilizzo del suolo pubblico per realizzare un vasto programma di appuntamenti culturali che si svolgerà per tutto il 2023. “Botteghe letterarie”, esposizioni e degustazioni a tema e l’ormai tradizionale “La Via dei Librai” – che si terrà dal 20 al 25 aprile prossimo e per la quale è già disponibile il bando di partecipazione – tra le iniziative già programmate.

Far conoscere e condividere con la comunità cittadina i successi e il valore dei propri associati è tra gli obiettivi principali del progetto di promozione “Cassaro 2.0 2023”.

Dal canto loro, le singole attività commerciali, proprio in occasione dell’arrivo della bella stagione e confortati dal flusso turistico che sembra riprendere a numeri superiori a quelli del periodo pre-pandemia, si presenteranno rinnovati e sempre più “accoglienti” per il loro target di clienti.

L’Associazione Cassaro Alto è inoltre felice di comunicare lo sviluppo dei suoi associati, tra questi il “Centro Ottico Punto di Vista” che, proprio in questi giorni festeggia il 30° anniversario dalla sua apertura. Senza essere figlia di ottici, senza aver ereditato aziende di famiglia, Donatella Di Palermo, la titolare, dopo aver studiato presso l’istituto di ottica e optometria di Vinci, in Toscana, riconosciuta allora come una delle eccellenza formative in questo campo, nel febbraio del 1993 apre il primo centro ottico “Punto di Vista” a Palermo, nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, di fronte alla Cattedrale. Dopo qualche anno i centri ottici sono diventati tre, con l’apertura dei negozi di Bolognetta e Marineo, sempre in provincia di Palermo. Non solo un’azienda che ha fatto dell’empatia, della disponibilità e della gentilezza l’etica il suo modus operandi ma che ha sempre rivolto le sue attenzioni agli ultimi anche supportando direttamente le loro esigenze. Anche in questo sta la dimostrazione di una capacità imprenditoriale di quello che, potremmo definire, un prestigioso esempio di imprenditoria femminile.



Il Cassaro Alto si conferma non solo un posto da amare, da godere in quanto zona pedonale ma, soprattutto, da frequentare perché le sorprese non finiscono mai.