Granata (Valle Crati): Rifiuti,un risparmio di quasi 9 Milioni di Euro per l’anno 2022/2023

Di concerto con il commissario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria Ing. Bruno Gualtieri, seguendo l’indirizzo del Presidente della Giunta Regionale della Calabria Roberto Occhiuto, abbiamo ridotto le spese di conferimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti che andavano fuori regione. La riduzione più consistente per come comunicato dal commissario Bruno Gualtieri a tutti i comuni della provincia di Cosenza e della Regione Calabria è avvenuto presso la discarica che gestisce il Consorzio Valle Crati, nella quale è stato stoccato un quantitativo di circa 17500 tonnellate (costo unitario E/t 90,00), che altrimenti, sarebbero state conferite fuori regione (costo unitario medio di circa E/t 300,00). Tale agire ha consentito la produzione di un risparmio per la provincia di Cosenza, rispetto al trend di spesa assentito, di circa 3.700.000,00 Euro per l’anno 2022. Dal mese di Marzo 2023 saremo operativi per i nuovi conferimenti con un risparmio di ulteriori 5.040.000,00 . Il nostro modello pubblico ha consentito e consente un risparmio totale per l’anno 2022 e 2023 di 8.740.000,00 per i comuni della provincia di Cosenza nel conferimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti, con il costo di conferimento più basso d’Italia. Stiamo dimostrando che in Calabria non solo sappiamo governare, ma possiamo dare lezioni di buon governo a chiunque in Italia. Il nostro modello deve essere esteso a tutta la regione e anche sul piano nazionale. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .