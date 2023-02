Conferimento al CNDDU del premio “Prix International pour les actions en faveur de l’enfance”

Il presidente, prof. Romano Pesavento, del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rende noto di aver ricevuto una comunicazione da parte dell’Associazione Internazionale Regina Elena ODV, mediante la quale la giuria del premio “Prix International pour les actions en faveur de l’enfance” ha conferito quest’anno il prestigioso riconoscimento proprio al CNDDU.

Il premio è stato istituito a Parigi il 20 novembre 1989 e conferito a personalità ed enti di 18 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Cechia, R.D. Congo, Costa d’Avorio, Francia, Italia, Regno del Marocco, Messico, Regno dei Paesi Bassi, Polonia, Portorico, Regno di Spagna, Sudafrica, Tunisia.

La salvaguardia dei diritti dell’infanzia deve diventare un obiettivo prioritario in tutti i paesi del mondo; per tale ragione il CNDDU esprime viva soddisfazione per un riconoscimento che ne sottolinea l’impegno decennale in relazione a tale problematica e dedica idealmente il premio a tutti i piccoli sofferenti nel mondo.

“Non esistono grandi scoperte né reale progresso finché sulla terra esiste un bambino infelice.” (Albert Einstein)

1989 I S. Em.za R. il Cardinale Giovanni Canestri, Arcivescovo di Genova

1990 II S. Em.za R. il Cardinale Edward Bede Clancy, Arcivescovo di Sydney (Australia)

1991 III Città di Nizza (Francia)

1992 IV S. Em.za R. il Cardinale Ernesto Corripio Ahumada, Arcivescovo di Mexico (Messico)

1993 V S. Em.za R. il Cardinale Angelo Felici, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

1994 VI On. Avv. Jean Garon, Ministro dell’educazione del Québec (Canada)

1995 VII S. Em.za R. il Cardinale Ricardo María Carles Gordò, Arcivescovo di Barcelona (Regno di Spagna)

1996 VIII S. Em.za R. il Cardinale Jean Honoré, Arcivescovo di Tours (Francia)

1997 IX Città di Tunisi (Tunisia)

1998 X S. Em.za R. il Cardinale Luis Aponte Martinez, Arcivescovo di San Juan de Puerto Rico (Portorico)

1999 XI Città di Parigi (Francia)

2000 XII S. Em.za R. il Cardinale Johannes Willebrands, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani (Regno dei Paesi Bassi)

2001 XIII Città del Capo (Sudafrica)

2002 XIV S. Em.za R. il Cardinale Franz Konig, Arcivescovo emerito di Vienna (Austria)

2003 XV S. Em.za R. il Cardinale Serafim Fernandes de Araujo, Arcivescovo di Belo Horizonte (Brasile)

2004 XVI S. Em.za R. il Cardinale Bernard Panafieu, Arcivescovo di Marsiglia (Francia)

2005 non conferito

2006 XVII S. Em.za R. il Cardinale Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo di Kinshasa (R.D. Congo)

2007 XVIII S. Em.za R. il Cardinale Józef Glemp, Arcivescovo emerito di Varsavia (Polonia)

2008 XIX On. Vaclav Havel, ultimo Presidente cecoslovacco e primo Presidente ceco (Cecchia)

2009 XX Città di Marsiglia e Associazione “Paroles d’enfant” di Marsiglia (Francia)

2010 XXI Scuola di Casablanca (Regno del Marocco)

2011 XXII Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento – Casa Famiglia” di Modena

2012 XXIII S.E.R. Mons. Michel Pollien, Vescovo titolare di Pulcheriopolis, Ausiliare di Parigi (Francia)

2013 XXIV Prof. Principia Del Gatto (in religione Suor Nunziatina), coordinatrice didattica della Scuola Primaria paritaria “Bartolo Longo” di Pompei (NA)

2014 XXV Scuola primaria “Principessa Mafalda” di Roma

2015 XXVI Città di Philadefia (USA)

2016 XXVII Comune di Latiano (BR)

2017 XXVIII Scuola “Regina Margherita” di Palmanova (UD)

2018 XXIX Città di Puducherry (India)

2019 XXX Lycée professionnel Sainte-Geneviève de Chambéry (Savoia), S. Em.za R. il Cardinale Elio Sgreccia (Italia), Istituto Contubernio D’Albertis di Genova

2020 XXXIII Fondazione “Zoonrisas” di Buenos Aires (Argentina)

2021 XXXIV Asilo e scuola elementare “Ayres de Esperanza” di Pilar, Provincia di Buenos Aires (Argentina)

2022 XXXV Fondation “Children of Africa” a Abidjan (Costa d’Avorio), Bambini della parrocchia di San Venanzio di Maranello (MO), Bambini della scuola di Boves (CN)