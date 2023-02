M5S Ars “Stop cessione crediti, rischiamo ecatombe imprese e famiglie. Occorre mobilitazione generale contro lo scellerato governo Meloni. E Schifani? Pensa solo alle beghe interne di FI”



“L’intero comparto edilizio deve alzare la voce. Occorre una mobilitazione generale per fermare lo scellerato governo Meloni che pur di contrastare misure del M5S non esita a mettere in ginocchio il Paese e a mandare sul lastrico migliaia di imprese e famiglie. Da ieri sera, dopo la folle decisione del cdm di bloccare la cessione dei crediti e perfino la possibilità di farli acquistare dagli Enti locali (cosa per la quale avevamo presentato anche un ddl), abbiamo ricevuto centinaia di chiamate di imprenditori e lavoratori disperati. E Schifani che fa? Anziché mediare con i suoi referenti romani per salvare migliaia di imprese siciliane che speravano in una risposta concreta che le salvasse dal baratro, pianifica una tre giorni a Catania per cercare di mettere ordine tra le file del suo partito quasi allo sbando”

Lo affermano il capogruppo M5S all’Ars Antonio de Luca e il coordinatore siciliano del Movimento Nuccio Di Paola.

“Non possiamo – dicono i due parlamentari – restare a guardare, mentre l’esecutivo nazionale fa a brandelli il Paese solo per mettere i bastoni tra le ruote al Movimento 5 stelle. Dopo lo stop al reddito di cittadinanza, sta facendo a pezzi il Superbonus che tanto ossigeno aveva dato ad un settore in coma profondo e all’economia italiana. Ci eravamo mossi per risolvere il problema dei crediti incagliati in Sicilia, presentando all’Ars un ddl che consentiva alla Regione di acquistarli, ma il governo Meloni ha pensato a bloccare anche questa via d’uscita. Ora ci chiediamo: l’accanimento è contro il M5S o contro il Paese? All’Ars anche i partiti della maggioranza, a parole, dicono, di volere trovare una via d’uscita, ma i fatti di Roma li smentiscono. E Schifani tace e pensa ai fatti di forza Italia”.