Senato, Ternullo (FI) eletta segretario d’Aula: “Un onore per una carica di grande responsabilità”

Roma, 16/02/2023: Eletti con scrutinio segreto i tre nuovi segretari d’aula di Palazzo Madama. Si tratta di Daniela Ternullo di Forza Italia che ha ottenuto 77 voti, Meinhard Durnwalder delle Autonomie eletto con 41 voti e Giusy Versace di Azione con 41 voti.

“L’elezione a Segretario d’Aula a Palazzo Madama mi riempie di orgoglio- dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo. Ringrazio il presidente Berlusconi, la mia capogruppo Licia Ronzulli, tutti i colleghi del Gruppo di Forza Italia e della maggioranza per la fiducia accordatami. Un ringraziamento speciale voglio però dedicare al nostro coordinatore regionale, on. Gianfranco Miccichè, il quale ha sempre creduto in me. Questo nuovo prestigioso incarico è per me un onore e una grande responsabilità. Mi impegnerò con la passione e il senso del dovere che hanno sempre contraddistinto la mia attività politica. Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine ai siciliani per il supporto che mi hanno sempre dato e che continuano a darmi come loro rappresentante in Senato. Dedico alla mia Sicilia questa prestigiosa elezione”.