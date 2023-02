Giochi, da ottobre Sicilia tra le regioni più fortunate: Siracusa al terzo posto in Italia, a Niscemi (CL) un premio da 92mila euro

ROMA – Oltre 100mila euro vinti a Siracusa ma anche Palermo e Niscemi spiccano tra i comuni siciliani più fortunati da ottobre a oggi. È il dato che emerge da 888casino, secondo cui nella Città Bianca sono andate vincite complessive per 102mila euro negli ultimi quattro mesi, il terzo risultato più alto in tutta Italia (dietro Roma e Trieste). È però il comune in provincia di Caltanissetta ad essersi aggiudicato il premio singolo più ricco, 92mila euro conquistati grazie al gioco Divine Fortune. A chiudere, i 95mila euro totali andati a Palermo, che chiude la top 5 delle città più fortunate alle spalle di Milano. Tra le regioni domina invece il Lazio, con un totale di oltre 808mila euro; al secondo posto c’è la Sicilia con premi per oltre 400mila euro mentre chiude il podio il Friuli Venezia Giulia con 178mila euro portati a casa.