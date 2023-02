888casino, da ottobre distribuiti premi per oltre 3,6 milioni di euro. Siracusa si classifica al terzo posto fra le città più vincenti con 102 mila euro

Per il premio singolo più alto in testa c’è Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con 92 mila euro su Divine Fortune

13 Febbraio 2023 – Un finale di 2022 e un inizio 2023 entusiasmante per i giocatori di 888casino, capace di distribuire premi per 3,6 milioni di euro a 616 fortunati, abili nel vincere almeno una volta il Jackpot.

È Roma la città che ha raccolto il totale di vincite più alte, ben 741 mila euro, seguita da Trieste a 151 mila euro e Siracusa a 102. Chiudono la top-5 Milano con 98 mila euro e Palermo a 95 mila euro.

Per quanto riguarda invece il premio singolo più alto in testa c’è Niscemi, in provincia di Caltanissetta, a 92 mila euro su Divine Fortune, davanti a Este, in provincia di Padova, con i suoi 85 mila euro vinti su Atzech Realm Scratch.

Sull’onda dei premi conquistati nella capitale, tra le regioni domina il Lazio, con un totale di oltre 808 mila euro, al secondo posto c’è la Sicilia con premi per oltre 400 mila euro mentre chiude il podio il Friuli Venezia Giulia con 178 mila euro portati a casa.

Cifre che rendono impossibile per gli appassionati non farsi rapire dallo straordinario pacchetto offerto da 888casino: la palma di slot machine che ha distribuito le maggiori vincite va a Ray of Light, il gioco dei simboli dei raggi di luce che regala sogni con le sue pietre scintillanti, con ben 780 mila euro, con alle sue spalle i 248 mila euro elargiti da Dragon’s Luck, gioco a tema orientale che ci permette di fare un salto in Cina direttamente da casa propria.