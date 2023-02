Maltempo in Sicilia: la situazione è drammatica. Assenza: “Si dichiari lo stato di calamità naturale e si intervenga subito”

“Ragusa e Siracusa sono le province più colpite da questa ondata di maltempo che da ieri imperversa su tutta l’Isola. Strade allagate, danni alle infrastrutture e all’agricoltura, case evacuate, intere zone isolate. Il quadro è drammatico e i danni saranno ingenti: occorre immediatamente dichiarare lo stato di calamità naturale e di emergenza”. Lo dichiara l’on. Giorgio Assenza, capogruppo FDI all’ARS.

“Lo stato di calamità naturale – continua il deputato ibleo – ci consentirà di poter richiedere le risorse finanziarie necessarie al ristoro dei danni ai privati, alla sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, per intervenire sulle strutture pubbliche danneggiate e a favore dei comparti economici più colpiti. Abbiamo appena approvato una Legge Finanziaria che prevede tante misure a favore dei settori produttivi vitali e delle famiglie e lo stanziamento di somme necessarie al ristoro di danni per calamità naturali verificatesi negli anni scorsi: occorre un ulteriore sforzo per far fronte ai disastri causati da questa terribile ondata di maltempo”.