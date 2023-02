Finanziaria Sicilia. Trasporto rifiuti, 6 milioni all’anno per i prossimi tre anni alle isole minori grazie a norma M5S

Sei milioni all’anno, per i prossimi tre anni, saranno destinati alle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare. E’ arrivato oggi il via libera di sala d’Ercole all’Ars alla norma proposta dal capogruppo 5 stelle Antonio De Luca e inserita nell’articolo 2 della legge di stabilità.

I 6 milioni di euro saranno così ripartiti: la somma di € 1.096.391,20 andrà ai Comune di Lampedusa e Linosa; € 83.083,50 sono previsti per Comune di Leni; € 3.055.167,54 per il Comune di Lipari; € 75.272,00 per il Comune di Malfa ; € 111.297,20 per il Comune di Santa Marina Salina; € 178.458,11 per il Comune di Ustica; € 451.678,18 per il Comune di Favignana ; € 948.652,27 per il Comune di Pantelleria.

“La norma – commenta De Luca – consentirà l’appostamento nei bilanci comunali di queste somme che così non dovranno essere più anticipate dall’ente locale evitando la carenza di liquidità che in questi anni caratterizza la vita dei Comuni. In aula ho ottenuto l’approvazione dello stanziamento delle medesime somme anche per gli anni 2024 e 2025. È una cosa importantissima perché consentirà ai Comuni di poter bandire gare d’appalto per il trasporto rifiuti consentendo così la riduzione dei costi di trasporto. Così facendo risparmieranno sia la Regione che il comune e i cittadini”.