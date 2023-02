Sanità, Csa-Cisal incontra l’assessore regionale Volo: “Stabilizzare i precari, non si disperdano competenze e professionalità”

Palermo, 8 febbraio 2023 – “La sanità siciliana ha bisogno di investimenti e risorse umane e non può permettersi di disperdere le professionalità e le competenze di chi, durante l’emergenza Covid, ha garantito il funzionamento dei servizi a beneficio dei cittadini. Oggi abbiamo chiesto con forza al governo regionale di prorogare i contratti dei precari, in attesa che Roma nel Milleproroghe estenda la stabilizzazione anche al personale non medico”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal che oggi ha partecipato al confronto tra l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo e le organizzazioni sindacali. “Chi durante l’emergenza Covid è stato reclutato con bandi pubblici, sia con selezione che con il click day – continua Badagliacca – non può essere messo alla porta, specie in un sistema sanitario che ha un grande bisogno di personale qualificato e formato a tutela della salute dei siciliani”.