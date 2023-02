Passaporti – Lacquaniti, portavoce Associazione nazionale funzionari Polizia, a 24 Mattino su Radio 24: in atto un trucco, biglietti low cost per Londra per procedura d’urgenza. Rischiano di saltare i sistemi

“Ci siamo accorti che abbiamo utenti che si sono presentati con il loro regolare biglietto per un volo per Londra. Il problema è che si trattava di un volo di sola andata, volo low-cost di 25-30 euro, questo trucco molto antipatico ha fatto si che ci ritrovassimo più persone con la richiesta d’urgenza rispetto agli altri utenti. Anche questo rischia di far saltare sistemi che servono per far contenere in qualche modo la situazione”. Lo ha detto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale Funzionari Polizia, a 24 Mattino su Radio 24.