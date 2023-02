Associazione Culturale IDENTITA’ ITALIANA – ITALIANI ALL’ESTERO. Pubblicato il primo numero del nostro mensile online

E’ online il primo numero del mensile “L’Araldo della lingua e della cultura italiana all’estero”, diretto da Aldo Rovito e pubblicato a cura della nostra Associazione.

Nel primo numero: “L’italiano in Costituzione”, un commento alla proposta di legge del Sen. Roberto Menia per dichiarare in Costituzione che l’Italiano e’ la lingua ufficiale della Repubblica; “Le lingue dalmatiche” di Mario Vigna, sull’evoluzione della lingua e vicende storiche delle popolazioni dalmate; “Emigrazione in bianco e nero” di Simone Sperduto su come veniva presentata la nostra emigrazione nei cinegiornali del dopoguerra; “Dante e l’Istria” di Valentina Petaros, in cui si parla di Dante Alighieri e della sua fortuna letteraria in Istria.

Il mensile viene inviato gratuitamente a chiunque, interessato, ne faccia richiesta inviando il proprio indirizzo di posta elettronica a: identit.itestero@libero.it, oppure a 0034605067676 (Whatsapp)