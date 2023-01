“Chi ha in­ca­stra­to Chi­co For­ti?” il nuo­vo li­bro di Lo­ren­zo Ma­tas­sa (Ser­ra­di­fal­co edi­to­re)

Il nuo­vo li­bro del ma­gi­stra­to pa­ler­mi­ta­no Lo­ren­zo Ma­tas­sa “Chi ha in­ca­stra­to Chi­co For­ti?” in usci­ta per la Ser­ra­di­fal­co edi­to­re Un li­bro sul­la vi­cen­da giu­di­zia­ria di Chi­co For­ti ex ve­li­sta e pro­dut­to­re tele­vi­si­vo con­dan­na­to ne­gli Sta­ti Uni­ti per omi­ci­dio

In una do­man­da ir­ri­sol­ta si rac­chiu­de il ti­to­lo del nuo­vo li­bro del ma­gi­stra­to Lo­ren­zo Ma­tas­sa “Chi ha in­ca­stra­to Chi­co For­ti?”. Un li­bro che pub­bli­ca­to da Ser­ra­di­fal­co Edi­to­re è di­spo­ni­bi­le ne­gli sto­re on-line. Il caso giu­di­zia­rio og­get­to del­la nar­ra­zio­ne è quel­lo di En­ri­co “Chi­co” For­ti, ex ve­li­sta e pro­dut­to­re te­le­vi­si­vo. For­ti è sta­to con­dan­na­to al­l’er­ga­sto­lo ne­gli Sta­ti Uni­ti per l’o­mi­ci­dio del gio­va­ne Dale Pike. Una sto­ria mol­to com­pli­ca­ta che si di­pa­na tra in­gan­ni di ogni tipo in una Mia­mi che ave­va già vi­sto l’as­sas­si­nio del ce­le­bra­to sti­li­sta ita­lia­no Gian­ni Ver­sa­ce.

“Il pro­ces­so che de­ter­mi­ne­rà la con­dan­na a vita del For­ti sem­bra ave­re aspet­ti as­sai con­tro­ver­si – spie­ga Lo­ren­zo Ma­tas­sa – e su que­sto sce­na­rio sono mol­te le cri­ti­che con­di­vi­se da lar­ga par­te del mon­do gior­na­li­sti­co, te­le­vi­si­vo e po­li­ti­co ele­va­te­si mag­gior­men­te ne­gli ul­ti­mi tem­pi. Le azio­ni vol­te al rim­pa­trio di For­ti, po­ste in es­se­re dai go­ver­ni suc­ce­du­ti­si in que­sti ul­ti­mi anni, non han­no tro­va­to al­cun ri­sul­ta­to. Nel di­cem­bre 2020 il Mi­ni­stro de­gli Este­ri Di Maio an­nun­ciò, con gran­de eco di stam­pa, l’im­mi­nen­te ri­tor­no in pa­tria di Chi­co. A que­sto an­nun­cio è se­gui­to solo un si­len­zio im­ba­raz­za­to du­ra­to fino ad oggi”.

An­che di que­sta sin­go­la­re si­tua­zio­ne rac­con­ta il li­bro del giu­di­ce Ma­tas­sa ana­liz­zan­do il per­ché gli USA ab­bia­no op­po­sto un in­spie­ga­bi­le di­nie­go al­l’ap­pli­ca­zio­ne del­la Con­ven­zio­ne di Stra­sbur­go sul­l’e­stra­di­zio­ne.

“Il rac­con­to na­sce dal ca­sua­le in­con­tro tra me e For­ti – sot­to­li­nea l’au­to­re – nel po­me­rig­gio del 19 lu­glio 1992, gior­no del­la stra­ge con­tro Pao­lo Bor­sel­li­no e la sua scor­ta, al lar­go del mare di Mon­del­lo”.

Il de­sti­no farà in­con­tra­re nuo­va­men­te i due uo­mi­ni a Mia­mi, ma sta­vol­ta il For­ti si tro­ve­rà schiac­cia­to dal peso di un’ac­cu­sa da se­dia elet­tri­ca. Il li­bro che pro­va a fare ra­gio­ne di quel de­sti­no e del­l’i­dea di Giu­sti­zia che – da una par­te e l’al­tra del­l’o­cea­no – si af­fer­ma non sen­za dif­fi­col­tà.

Lo­ren­zo Ma­tas­sa è nato nel 1959 a Pa­ler­mo, dove vive e la­vo­ra. Ha scrit­to quat­tro ro­man­zi, Ste­reo­gram­ma. Il Seg­men­to Au­reo, Tra il dub­bio e l’in­gan­no, Cle­men­dor. Ha idea­to i te­sti let­te­ra­ri di due li­bri fo­to­gra­fi­ci Si­ci­ly My Life e Le iso­le del­l’I­so­la.

Nel 2015, ha rea­liz­za­to la sce­neg­gia­tu­ra del docu-film Ter­ra Ma­dre che, nar­ra­to dal­la voce di Gian­car­lo Gian­ni­ni, è sta­to pro­iet­ta­to a Mi­la­no in oc­ca­sio­ne del­l’EX­PO per pre­sen­ta­re la Si­ci­lia e le sue im­men­se bel­lez­ze. Nel 2017 in­sie­me al­l’ac­que­rel­li­sta Fa­bri­ce Moi­reau ha rea­liz­za­to Si­ci­lia, il Grand Tour un li­bro che rac­con­ta un nuo­vo viag­gio goe­thia­no at­tra­ver­so l’I­so­la at­tra­ver­so l’e­spo­si­zio­ne di quat­tro­cen­to ac­que­rel­li pres­so la Fon­da­zio­ne Fe­de­ri­co II del Pa­laz­zo Rea­le a Pa­ler­mo e la Fon­da­zio­ne Ter­zo Pi­la­stro a Roma.

(Tratto da L’ORA)