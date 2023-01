Sicilia, Mancuso (FI): “Con grande senso di responsabilità verso gli elettori, aderisco al gruppo di Forza Italia all’Ars”

Palermo, 18/01/2023: “Il grande senso di responsabilità nei confronti di un elettorato e di un territorio che alle scorse elezioni regionali ha fatto una precisa scelta, impone di trovare una sintesi tra quello che è stato garantito in campagna elettorale e quello che è il mio ruolo di rappresentante dei cittadini all’interno delle istituzioni. Per tale motivo continuerò a stare dentro Forza Italia – come ho sempre fatto dal lontano 1994 – identificandomi con la rappresentanza del Governo regionale cui fa capo il presidente Schifani. Pertanto, non potendo immaginarmi al gruppo misto, senza bandiere né colore politico, ho deciso di aderire ufficialmente al gruppo di Forza Italia all’Ars”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.