CASTELVETRANO PLAUDE ALLA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO

Le associazioni Codici Sicilia, Codici – Centro per i diritti del cittadino e Codici Ambiente plaudono per la cattura del capo mafia Messina Denaro che ha determinato per la città di Castelvetrano, si spera, la fine di un lungo periodo di degrado culturale, sociale economico e politico. Un ringraziamento alla magistratura, alle forze dell’ordine e agli altri apparati dello Stato che con spirito di sacrificio e abnegazione hanno contribuito ad assicurare alla giusticia un criminale già condannato all’ergastolo per efferati delitti. Dopo tale cattura Castelvetrano non ha più alcun alibi per non intraprendere un percorso di sviluppo che sino ad oggi, a detta di molti, è mancato per l’identificazione della città con il boss arrestato. Ora dev’essere quella parte di società civile che crede nei valori chiaramente menzionati nella nostra costituzione, unitamente alle istituzioni, a creare le condizioni per trasformare Castelvetrano in una città ricca di iniziative, di benessere e di tradizioni come una volta. Non mancheranno ostacoli ma sicuramente con la collaborazione di tutte le persone di buona volontà la comunità potrà farcela, come provato stasera con la manifestazione spontanea nel sistema delle piazze a cui hanno partecipato numerosi cittadini che hanno avvertito, come un senso di liberazione, l’esigenza di manifestare il loro rifiuto netto e chiaro al fenomeno mafioso.

Delegazioni di Castelvetrano – via Milazzo 16

Delegazioni di Palermo – via G. Daita

Codici Sicilia, Codici – Centro per i diritti del cittadino e Codici Ambiente