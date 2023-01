Mega Millions, vinti 1,35 miliardi di dollari. Ora il SuperEnalotto è il secondo premio più alto al mondo dopo il Powerball

ROMA – Tre mesi senza un vincitore, poi l’estrazione di venerdì 13 gennaio del Mega Millions ha regalato 1,35 miliardi di dollari a un giocatore del Maine: si tratta del secondo jackpot più alto di sempre per il Mega Millions, superato solo dal record della lotteria di 1,537 miliardi di dollari vinti nella Carolina del Sud nel 2018. Ora, rileva agipronews, il SuperEnalotto, che per la prossima estrazione metterà in palio 350,1 milioni di euro, è il secondo premio più alto al mondo, alle spalle del Powerball (416 milioni di dollari). Se dovesse essere centrato nelle prossime estrazioni sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia.

SuperEnalotto nella storia – Oltre ad essere il premio più alto nella storia del gioco, è anche il Jackpot più “ritardatario” di sempre: l’ultimo “6” da 156 milioni di euro, ricorda agipronews, è infatti stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo. Finora, il record del premio più alto messo in palio dal concorso Sisal spettava ai 209 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019, poi sul podio anche i 177 milioni vinti nel 2021 grazie alla Bacheca dei Sistemi e infine i 163 milioni conquistati a Vibo Valentia nel 2016.

Le regioni e le città più fortunate – In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, ricorda agipronews, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, in cui non è mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Tra le città, Roma è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 Jackpot centrati.

Come riscuotere il premio – Il prossimo vincitore , ricorda agipronews, del “6” avrà 90 giorni di tempo per presentarsi in uno degli Uffici Premi di Sisal in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, per la consegna fisica del tagliando. Il premio sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che da marzo 2020 è stata portata dal 12 al 20%.