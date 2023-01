Arrestato Matteo Messina Denaro

È stato catturato dal Ros dei carabinieri in una struttura sanitaria in cui era andato per accertamenti clinici.

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. E’ quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate.